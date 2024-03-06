Производитель Haval начнет собирать двигатели в России

Китайский автоконцерн Great Wall Motor (GWM), продающий в России автомобили под брендом Haval, начнет сборку двигателей под Тулой. Об этом пишет «Интерфакс».

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«Сегодня завод для производства двигателей внутреннего сгорания объемом 1,5 и 2 литра введен в эксплуатацию», — заявил собеседник издания.

Производство расположено на территории действующего завода на площадке индустриального парка «Узловая». Изначально запуск был запланирован на 2022 год, однако планы сорвались. Ожидается, что завод обеспечит производство и сборку двигателей для более чем 90% автомобилей Haval в России.

Российская «дочка» GWM «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус» подписала с Минпромторгом РФ специнвестконтракт о локализации производства еще в 2020 году. К 2026 году китайская компания рассчитывала локализовать в России более 80% производства.

Продажи автомобилей Haval в России по итогам 2023 года выросли в 2,3 раза, до 111,7 тыс. машин. Доля рынка бренда в стране сейчас составляет 10,55%.

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