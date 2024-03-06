Реплику одного из самых таинственных Bugatti продадут с аукциона

C аукциона продадут точную копию Bugatti Type 57 SC Atlantic La Voiture Noire. Автомобиль построен в 1992 году и представляет собой реплику пропавшего в годы Второй мировой войны купе Bugatti. Отыскать следы «Черной машины» пытаются уже много лет, но пока поиски ни к чему не привели. Сейчас она могла бы стоить больше 100 миллионов евро, однако реплика Atlantic Coupé Recreation оценивается всего в 700—900 тысяч.

© Motor.ru

Купе Bugatti Type 57 SC Atlantic La Voiture Noire уже давно стало чем-то вроде мифа. По исторической значимости его сравнивают с Янтарной комнатой, которая, как и машина, бесследно исчезла во время Второй мировой войны. Слухи, будто La Voiture Noire найден, появившиеся года три назад, оказались всего лишь слухами. Поэтому у коллекционеров осталась только одна возможность прикоснуться к величайшему творению Жана Бугатти — это Atlantic Coupé Recreation.

© Sotheby's

© Sotheby's

Реплика построена энтузиастом марки Эриком Куксом с использованием преимущественно оригинальных деталей. Донором для неё послужил Type 57 Galibier 1935 года. Двигатель машины переделан под «сухой» картер и снабжен двумя топливными насосами. Спецификация полностью соответствует оригинальному Type 57 SC, и даже алюминиевый кузов выколочен вручную с потрясающим вниманием к мелочам. Вообще, Кукс известен в среде коллекционеров именно умением создавать достоверные копии исторических моделей Bugatti, ну а этот автомобиль — лишнее тому подтверждение.

© Sotheby's

© Sotheby's

Работа над Atlantic Coupé Recreation была закончена в 1992 году. Затем купе зарегистрировали в Нидерландах, а в 2008-м оно сменило прописку на ближневосточную. 9 марта автомобиль будет выставлен на аукционе Sotheby’s в Дубае, где за него, по предварительным оценкам, могут заплатить 700—900 тысяч долларов (64—82,5 млн рублей). Настоящий Bugatti Type 57 SC Atlantic La Voiture Noire, если когда-нибудь будет найден, возможно, окажется одной из самых дорогих машин в мире. Ещё в 2021 году Bugatti оценила его в 100 миллионов евро, или 10 миллиардов рублей. Правда, цены на классику с тех пор заметно выросли.