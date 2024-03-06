Южная Корея запретила поставки аккумуляторов для электромобилей в Россию

Власти Южной Кореи приняли запрет на поставки в Россию литий-ионных аккумуляторов для электротранспорта. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Такое решение было принято в рамках расширения антироссийских санкций. Под запрет попали все перезаряжаемые батареи, включая аккумуляторы для электротранспорта. При этом запрет является аналогом санкций Евросоюза, который запретил поставки батарей еще в декабре 2023 года.

Отмечается, что этот запрет может привести к возникновению сложностей в работе сборочных площадок госкорпорации «Росатом», которая являлась крупнейшим покупателем таких батарей у южнокорейской компании Enertech. Однако некоторые аналитики отмечают, что эта ситуация может стать стимулом для новых инвестиций в российские разработки.

Ранее заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия получает от санкций дивиденды.