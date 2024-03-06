Завод Tesla в Германии временно остался без электричества

Пресс-служба Tesla сообщила, что завод компании Gigafactory, расположенный под Берлином, останется без электричества до конца следующей недели. Об этом сообщает Bild.

Отмечается, что у специалистов возникли сложности с возобновлением подачи электричества. Источник добавляет, что это скорее всего приведет к увеличению ущерба компании, который уже был оценен в 100 миллионов евро.

«Ожидается, что производство автомобилей будет приостановлено "до конца следующей недели"», — сообщает издание.

Напомним, что 5 марта экоактивисты устроили поджог на подстанции, которая питала несколько районов Берлина и завод Tesla. По имеющимся данным, таким образом активисты выразили свое недовольство расширением единственного в Европе завода Tesla.