В МИД РФ пригрозили Литве ответом за конфискацию автомобилей

Россия не оставит без ответа Латвию, если она будет конфисковывать автомобили с регистрационными номерами РФ. Об этом заявили в МИД РФ в четверг, 7 марта.

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— Действительно, 11 марта истекает срок, который литовские власти определили как крайний для вывоза или перерегистрации транспортных средств, зарегистрированных в нашей стране, — отметили в ведомстве.

В случае реализации такого решения, Россия будет расценивать его в качестве грубейшего акта грабежа на государственном уровне, которое не останется без ответа, передает РИА Новости.

Таможенный департамент Литвы 2 марта предупредил, что транспорт с российскими номерами должен покинуть территорию республики в течение следующей недели. Исключения предусмотрены для транспортных средств с регистрационными номерами РФ, которые следуют транзитом в Калининградскую область и из Калининградской области.

Правительство Литвы с 1 марта запретило высадку пассажиров с транзитных поездов в Калининградскую область. Ограничения будут действовать в железнодорожных пунктах Кяна и Кибартай. Именно на этих станциях останавливались российские поезда.

В свою очередь депутат Государственной думы от Крыма Михаил Шеремет предложил запретить въезд в Россию машин с номерами прибалтийских стран — Латвии, Эстонии и Литвы.