Россияне пересаживаются с немецкого "премиума" на китайский

Второй месяц подряд на российском авторынке наблюдается редкая прежде картина. Сразу три китайских марки, претендующих на премиальный статус, оказываются в десятке лучших брендов по объемам продаж. Столь высоко в рейтинге никогда не удавалось подниматься Mercedes-Benz, BMW и Audi в лучшие для нашего рынка времена, говорится в исследовании "Открытие Авто" (блок автобизнеса в банке "Открытие", входит группу ВТБ), которое есть в распоряжении "Российской газеты".

© Пресс-служба Exeed

Так, Exeed реализовала 3,4 тыс. автомобилей (+21% к январю 2024-го), Li Auto (Li Xiang) - 2,7 тыс. Машин (+52%), Tank - 2 тыс. внедорожников (+16%). Впрочем, до статуса по-настоящему премиальных марок рамным "Тэнкам", гибридным "Лисянам" и перелицованным из Chery "Эксидам" еще пока далеко. Нет у них ни столь же рафинированных, как у "немцев", ходовых качеств и эргономики, разнообразия вариантов отделки, положенных статусу 8-12 цилиндровых моторов и седанов для гаражей президентов и королей. Тем не менее, в нынешней рыночной ситуации на китайский полулюкс действительно стали пересаживаться некоторые из тех клиентов, которые раньше выбирали немецкий или японский премиум.

При этом в массовом сегменте с большим преимуществом над остальными продолжают лидировать три других китайских бренда. Марка Haval (12,6 тыс. шт., +31% к январю 2024-го) сохраняет лидерство. Это по-прежнему единственный в нашей стране иностранный бренд с локальным производством полного цикла. Автомобили марки разрешены для покупки госорганами, могут получать льготы по кредитованию благодаря участию в госпрограмме. Пока 40-45% ее продаж в России продолжает обеспечивать всего одна модель - компактный кроссовер Jolion (5 тыс. шт., +13%). Ближе всех к лидеру марки подбирается Haval M6. Всю календарную зиму его раскупают в среднем по 2-2,5 тыс. машин ежемесячно.

Самым популярным автомобилем Geely (12,3 тыс. шт., +33% к январю 2024-го) остается вседорожник Monjaro (4,4 тыс. шт., +20%). И в январе, и в феврале кроссовер сохраняет второе место среди всех иностранных машин. Впрочем, до трети его продаж по-прежнему минует склады дистрибьютора и приходится на параллельный импорт. "Паркетник" Coolray остается самой доступной моделью в линейке. В феврале было куплено 2,7 тыс. этих автомобилей - примерно столько же, сколько и в январе. Часть клиентов ушла к белорусскому бренду Belgee и приобрела кроссоевер X50 - тот же Coolray, только в дорестайлинговом обличье.

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И наконец, бренд Chery выбрали 9,9 тыс. клиентов (+13% к январю 2024-го). Результаты марки были бы еще выше, если бы она не распыляла усилия на пять суббрендов, к которым до лета присоединятся еще два. Среди более трех десятков официальных "китайцев" отдельного упоминания достоин также Changan - 6 тыс. автомобилей в феврале 2024 года (+23%).

По мнению руководителя "Открытие Авто" Марины Дембицкой, большинство остальных представителей Поднебесной всё глубже утопают в конкуренции за покупателя во втором-третьем эшелонах рынка и продают автомобили пока только сотнями "штук" в месяц. Это едва ли устраивает китайские штаб-квартиры, но создает иллюзию большого разнообразия нашего авторитейла.