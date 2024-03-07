Россияне стали меньше покупать машины с пробегом более 250 тысяч км

Как рассказали "Российской газете" эксперты автомобильной системы Pango Cars, в феврале 2024 года автомобили с пробегом свыше 250 тысяч км покупали в два раза меньше.

Если в январе на долю данной категории приходилось 14% от всех продаж, то в прошлом месяце количество проданных авто с вышеуказанным пробегом сократился в 2 раза (7%). Тем не менее, ассортимент остается неизменным: как правило, в топ-5 входят Lada, Toyota, Hyundai, Ford и Nissan.

При этом четверть россиян в феврале по-прежнему предпочитали покупать авто с пробегом от 100 тысяч до 150 тысяч. км (25%), чуть менее четверти приобретали транспортное средство с пробегом от 150 тысяч до 200 тысяч км - 23%. Машины с пробегами от 50 тысяч до 100 тысяч км и от 200 тысяч до 250 тысяч. км по 17% и 15% соответственно. Меньше всего покупались с маленьким пробегом до 50 тысяч км - всего 6%.

В целом в последний месяц зимы самыми популярными брендами автомобилей с пробегом, как и в январе, остались Kia, Hyundai и Lada. Среди моделей россияне выбирали Hyundai Solaris, Kia Rio и Hyundai Creta. Однако смогла выделиться Kia Ceed: если в прошлом месяце она не входила и в топ-10, то в феврале южнокорейский автомобиль уверенно занял 7-ую позицию.

Как и в январе 2024 года, в феврале на рынке с пробегом чаще всего приобретали внедорожники (40%). Далее предпочтение отдавалось седанам - 30%, затем пятидверным хэтчбэкам (17%).

В феврале самый высокий спрос, как и месяцем ранее, был на автомобили с пробегом стоимостью от 500 тысяч до 1 млн рублей. Их количество составило чуть более трети от всего объема продаж - 31%. Более четверти автолюбителей приобретала транспортное средство с пробегом от 1 млн до 1,5 млн рублей (26%), 17% - от 1,5 млн до 2 млн рублей. По 13% россиян выбирали машины до 500 тысяч и после 2 млн рублей на каждый ценовой сегмент.