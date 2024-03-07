В России запущен новый шинный бренд

Выпуском продукции занимается завод Gislaved. Под новым брендом на рынке будут представлены шины для легковых автомобилей и внедорожников. На настоящий момент продукция представлена тремя линейками.

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О старте производства в России шин под маркой Torero сообщила редакции Quto пресс-служба производителя. В компании уточнили, что ребрендинг российских активов Continental является обязательной частью сделки по выкупу их холдингом S8 Capital.

Бренд-менеджер Torero Валерия Бородина расшифровала название марки. По её словам, для имени было выбрано испанское слово Torero — «тореадор».

«Новый бренд объединяет в себе атрибуты активной езды и корриды, где энергичность и скорость идёт рука об руку с контролем над любой ситуацией», — пояснила она.

В настоящее время линейка Torero представлена тремя продуктами: шинами Torero MP47, Torero MP82 и Torero MP72.

MP47 — летняя шина для легковых автомобилей и кроссоверов с высокой управляемостью и акустическим комфортом;

MP82 — летняя HT-шина (Highway Terrain) для кроссоверов и внедорожников с адаптированным для лёгкого бездорожья рисунком протектора. Отличается высоким ресурсом ходимости, что особенно важно для внедорожников, которые часто передвигаются по шоссе на высоких скоростях;

MP72 — летняя AT-шина (All Terrain) для кроссоверов и лёгких внедорожников. Рисунок протектора подходит для движения по грунтовым и гравийным дорогам, а также по лёгкому бездорожью. Шина обладает высоким ресурсом и отличается универсальностью использования.

В компании пояснили, что сохранили высочайшие стандарты качества и продолжают применять современные технологии, оборудование и экспертизу. Продукция завода Gislaved, в том числе шины Torero, по-прежнему соответствует высочайшим мировым стандартам.

Ранее стало известно, что в России растут цены на премиальные летние шины. Отечественные изделия напротив дешевеют.