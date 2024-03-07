Цены на новые и подержанные автомобили в феврале пошли вниз

В прошлом месяце аналитики зафиксировали снижение стоимости как новых, так и подержанных автомобилей на российском рынке. Исследование проводилось в сравнении с январём.

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Прайс на новые автомобили стал меньше на 2% и составил в среднем 3,6 млн рублей, пишут "Известия" со ссылкой на исследование "Авто.ру Оценка". Тенденция обусловлена высокой загруженностью складов дилеров, которые до сих пор распродают автомобили прошлого года и предлагают прямые скидки более 500 тысяч рублей. Более того, зафиксированы случаи, когда дилеры продают автомобили ниже РРЦ.

Максимальное снижение цены зафиксировано у компактного кроссовера Mitsubishi ASX - на 8% (стоимость составила 3,3 млн рублей), также прайсы "похудели" у седана Lada Vesta (-3%; 1,6 млн рублей) и Chery Tiggo 8 Pro Max (-2,3%; 4,4 млн рублей). При этом более чем у десяти моделей в феврале цены по сравнению с началом года выросли, но аналитики характеризуют эту прибавку как умеренную.

На рынке авто с пробегом также зафиксировано снижение цен, но динамика "более сдержанная". В феврале в сегменте автомобилей с пробегом ни по одной модели не зафиксировано снижения средней стоимости более чем на 3%.