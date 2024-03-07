В «‎Яндекс Такси»‎ рассказали, при каком условии водители получат деньги

Компания «‎Яндекс Такси»‎ объявила, что будет снижать комиссию для водителей в периоды повышенного спроса. Об этом пишет ТАСС.

«‎«Яндекс Такси» будет отказываться от части комиссии в пользу водителей, когда количество заказов такси многократно превышает число свободных водителей. Это обеспечит водителям дополнительный доход и простимулирует их чаще выходить на линию в моменты, когда число заказов многократно растет и водителей не хватает»‎, — заявил агрегатор.

Компания уже попробовала снижать комиссию этой зимой из-за пикового спроса на фоне непогоды и предновогоднего периода. Тогда многие водители не выходили в линию или тратили гораздо больше времени на заказы. В «Яндекс Такси» отмечают, что уменьшение комиссии помогло привлечь больше водителей в периоды пикового спроса и выровнять подскочившие цены.

По подсчетам компании, благодаря этому решению в декабре и январе водители дополнительно заработали более 500 млн руб. Агрегатор подчеркнул, что из-за дефицита кадров в отрасли принцип снижения комиссии будет действовать на постоянной основе.

До этого Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России получила возможность начать проверки в отношении «‎Яндекс Такси» за нарушение антимонопольного законодательства. За последний год в ведомство поступило более 300 жалоб на агрегатора из-за стоимости поездок и мер, которые компания применяет в связи с блокировками водителей и пассажиров.

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