СМИ узнали главные автоновинки этого марта в России
Среди наиболее ожидаемых моделей они выделили Lada Vesta с автоматической трансмиссией, начало продаж которой запланировано на середину месяца, хотя цены на данный момент остаются неизвестными.
Также в фокусе внимания оказались автомобили нового бренда Solaris, производство которых стартовало на бывшем заводе Hyundai в Санкт-Петербурге.
Китайская компания BAIC представила конкурентов Tank 300 и Jetour Traveler – новый внедорожник BJ30.
Среди других китайских моделей, ожидаемых на российском рынке, стоит выделить минивэн GAC M8 с двухлитровым двигателем мощностью 231 л.с. и восьмиступенчатой «автоматической» трансмиссией.
Кроме того, в списке новинок представлен кроссовер Geely Okavango, рассчитанный на семиместную посадку, и Oting «Паладин» - японский внедорожник с рамной конструкцией, полным приводом и понижающей передачей.
Россияне пересаживаются с немецкого "премиума" на китайский
Новый кроссовер Jetour T2 также был представлен, являясь самой дорогой моделью в линейке бренда.
Среди электрических и гибридных моделей выделяются кроссовер Wey 05 и седан Avatr 12.