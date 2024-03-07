СМИ узнали главные автоновинки этого марта в России

Среди наиболее ожидаемых моделей они выделили Lada Vesta с автоматической трансмиссией, начало продаж которой запланировано на середину месяца, хотя цены на данный момент остаются неизвестными.

Также в фокусе внимания оказались автомобили нового бренда Solaris, производство которых стартовало на бывшем заводе Hyundai в Санкт-Петербурге.

Китайская компания BAIC представила конкурентов Tank 300 и Jetour Traveler – новый внедорожник BJ30.

Среди других китайских моделей, ожидаемых на российском рынке, стоит выделить минивэн GAC M8 с двухлитровым двигателем мощностью 231 л.с. и восьмиступенчатой «автоматической» трансмиссией.

Кроме того, в списке новинок представлен кроссовер Geely Okavango, рассчитанный на семиместную посадку, и Oting «Паладин» - японский внедорожник с рамной конструкцией, полным приводом и понижающей передачей.

Россияне пересаживаются с немецкого "премиума" на китайский

Новый кроссовер Jetour T2 также был представлен, являясь самой дорогой моделью в линейке бренда.

Среди электрических и гибридных моделей выделяются кроссовер Wey 05 и седан Avatr 12.