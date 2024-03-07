$90.34-0.8298.20-0.73
Войти в почту

Продажи кроссовера Neta L с большим монитором в салоне начнутся в апреле

В апреле 2024 года в Китае начнутся продажи нового кроссовера Neta L. Об этом сообщает carnewschina.com.

В Китае выпустят кроссовер Neta L с огромным дисплеем в салоне
© Neta

На местном рынке машина составит конкуренцию модели BYD Song Plus (Seal U в Европе). Предполагается, что новинка станет бестселлером продаж. Длина кроссовера — 4770 мм, а колесная база — 2810 мм.

В салоне на передней панели расположен большой прямоугольный монитор мультимедийной системы. Для задних пассажиров предусмотрены откидные столики в спинках передних сидений.

Neta L будет доступен как гибрид с 1,5-литровым 91-сильным бензиновым двигателем от Dongfeng, используемым только для подзарядки батареи на ходу. Запас хода только на электричестве — 164 км. Кроме того, покупатели смогут приобрести модификацию с 231-сильным электромотором.

Цена Neta L не разглашается. Ориентировочно автомобиль будет стоить 150 тыс. юаней (1,9 млн рублей по курсу на момент публикации).

Ранее россиянам рассказали, почему после замены масла может застучать мотор.

Автоновости
BYD
Главное из автомира
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости