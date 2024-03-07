АвтоВАЗ назвал цены на Vesta с 1,8 литра и вариатором

АвтоВАЗ опубликовал информацию о ценах на автомобили Lada Vesta NG, оснащённые новым силовым агрегатом: глубокомодернизированным двигателем 1,8 литра мощностью 122 л.с. и автоматической трансмиссией. Отгрузки дилерам уже ведутся, продажи стартуют 11 марта 2024 года.

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Рекомендованная розничная цена Lada Vesta с 1.8 Evo и АТ начинается от 1 588 900 рублей (седан в комплектации Comfort). Стоимость модели со 106-сильным двигателем и 5-ступенчатой МКПП в аналогичной версии оснащения составляет 1 513 900 рублей.

"Автоматическая трансмиссия - это одна из востребованных, долгожданных опций. Внедряя новый силовой агрегат, мы не только удовлетворяем запросы наших клиентов, но и выводим характеристики Lada Vesta на совершенно новый уровень. Кроме того, сегодня это самый доступный автомобиль с автоматической трансмиссией на рынке России", - прокомментировал скорый запуск на рынке новой модификации "Весты" президент АвтоВАЗа Максим Соколов.

Автоматическая трансмиссия - вариатор с семью виртуальными ступенями, выдерживающий 180 Нм крутящего момента. Пиковый момент у мотора 1.8 литра мощностью 122 л.с. составляет 170 Нм.

Автомобили с новым силовым агрегатом получили специально откалиброванные электронные системы управления двигателем и трансмиссией, модернизированные топливную и тормозную системы, новую опору силового агрегата. Все изменения были протестированы на функциональных прототипах, которых было изготовлено более 60 экземпляров.