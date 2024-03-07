Заброшенная коллекция Mercedes найдена в Южной Африке

В Южной Африке анонсирована распродажа ранее неизвестной коллекции автомобилей Mercedes. Она стартует 25 марта, сообщает Autoweek со ссылкой на местную аукционную фирму Creative Rides.

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Отмечается, что порядка двухсот машин нашли в заброшенном сарае. Там они простояли несколько десятилетий, говорится в статье. Эти автомобили - часть коллекции ныне покойного коллекционера Луиса Кутцера.

Коллекционер и его супруга погибли в 2020 году – они попали в ДТП. Их наследники выставили 240 автомобилей Кутцера на торги, но, как выяснилось сейчас, продали только часть собрания.

У Луиса Кутцера был большой участок земли, часть которого планируется реализовать. В ходе осмотра землевладения на отдаленной территории был обнаружен большой сарай – в нем нашли около двухсот раритетов и некоторое количество запчастей к ним.

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Ранее портал Quto сообщил, что перевозчики жалуются на грузовики Mercedes китайской сборки.