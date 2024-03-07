Apple хотела купить Tesla для выпуска автомобилей

Журналисты Bloomberg Марк Гурман и Дрейк Беннет опубликовали большой материал, в котором рассказали о проблемах разработки Apple Car и о том, как выглядел прототип машины.

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Прототип Apple выглядел как белый минивэн с закругленными краями, стеклянной панорамной крышей, раздвижными дверями и белыми шинами. Минивэн подходил для комфортной поездки четырех человек и был вдохновлен классическим микроавтобусом Volkswagen.

Планировалось, что автомобиль появится на рынке до 2030 года. В нем должны были быть гигантский телевизор, громкая акустика и окна с автоматической тонировкой. В салоне предполагались сиденья, как в частных самолетах, с удобными подставками для ног.

Изначально Apple хотела купить Tesla, чтобы использовать готовую базу знаменитых электрокаров. Однако позже планы изменились, и компания начала договариваться о партнерстве или слиянии с Mercedes-Benz, BMW, Ford и другими автопроизводителями. В итоге Apple отказалась от сделок. Отчасти потому, что была уверена в возможности достижения цели собственными силами.

Позже компания решила свернуть проект из-за «нерешительности». Существовало много проблем с созданием беспилотника нужного качества. Также Apple смутили потрясения автомобильного рынка последних лет.