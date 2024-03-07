Осенью в России стартуют официальные продажи нового кроссовера GAC Emkoo. Планы по выводу новинки на отечественной рынок редакции "Российской газеты" подтвердили в пресс-службе марки.

Длина GAC Emkoo составляет 4680 мм, размер колёсной базы - 2750 мм. Для сравнения эти же параметры у Toyota RAV4 составляют 4600 и 2690 мм.

На домашнем рынке Emkoo доступен с турбочетвёркой на 177 л.с. в паре с 7-ступенчатым "роботом". Также есть версия с двухлитровым турбо мощностью 252 л.с. и классическим "автоматом" и 182-сильная гибридная модификация c отдельным электромотором.

© Пресс-служба GAC

Купить GAC Emkoo можно начиная от 120 тысяч юаней (1,5 млн рублей). В России стартовый прайс должен быть "в сегменте". Например, за соразмерный Changan CS75 Plus в России просят от 2,85 млн рублей, около 2,6 млн рублей стоит в базовой комплектации переднеприводный и более компактный Chery Tiggo 7.

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© Пресс-служба GAC

Последней новинкой GAC на российском рынке стал минивэн M8.