Hyundai отказался комментировать выпуск в РФ моделей под брендом Solaris

В конце февраля на российском рынке появились автомобили бренд Solaris - модели Hyundai и Kia, вернувшиеся под новым брендом. Их выпуск наладили на заводе Hyundai в Санкт-Петербурге, который решает вопрос с комплектующими.

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"Наша компания не может комментировать деятельность, которая происходит в России, после того как мы продали нашу долю [в бизнесе] в регионе", - цитирует южнокорейского автопроизводителя ТАСС, который ответила на запрос агентства о возможной поставке комплектующих для автомобилей Solaris в Россию.

На днях стало известно, что владелец завода Hyundai в Санкт-Петербурге, компания AGR, получила ОТТС на кроссовер Solaris HCR, он же Hyundai Creta.

Ранее "РГ" сообщала, что автомобили Solaris могут появиться у дилеров до конца следующей недели. Эксперты, опрошенные редакцией, рассказали, сколько, по их мнению, могут стоить вернувшиеся "корейцы".