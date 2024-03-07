ЕК нашла основания для введения пошлин на импорт электрокаров из Китая

Европейская комиссия в ходе расследования нашла «достаточные доказательства» госсубсидий на поставляемые из Китая электромобили и близка к введению пошлин на такой импорт. Об этом пишет Bloomberg.

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По данным Еврокомиссии, которые приводит агентство, найдены доказательства, что производители электромобилей в Китае получали субсидии как в виде прямого перевода средств, так и в виде налоговых льгот или предоставления товаров и услуг по ценам ниже рыночных.

Ожидается, что ЕС согласует предварительные тарифы на ввоз электрокаров из Китая к июлю, а окончательные пошлины вступят в силу к ноябрю. В ходе недавних исследований в других секторах, таких как электровелосипеды и оптоволоконные кабели, ЕС обнаружил, что размер субсидий варьируется от 4% до 17%, отмечает издание.

При этом на долю ЕС приходится около трети экспорта электромобилей Китая. В 2023 году Китай экспортировал в европейские страны машины на сумму около 12,7 млрд долларов.

Агентство отмечает, что в расследовании ЕС не называются конкретные производители, однако из Китая экспортируются, в том числе и электрокары Tesla, а также машины таких брендов как BYD Co. , SAIC Motor Corp. и Nio Inc.

«Если ЕС действительно введет пошлины, это приведет к сокращению одного из последних крупных рынков для китайского экспорта электромобилей. А также повысит вероятность каскада защитных мер, в том числе и в Великобритании, для защиты рынков, наводненных машинами, перенаправленными из ЕС», - прогнозируется в статье.

Ранее акции мировых автогигантов Renault, Stellantis и Volkswagen упали в цене на фоне новостей о решении Tesla понизить стоимость электромобилей в США и Европе.

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После объявления лидером рынка о снижении цен на «электрички» компания Lucid Group также заявила о предоставлении покупателям скидки в $7500 при покупке ряда моделей люксового электромобиля Air. В ценовую войну с Tesla включились и автопроизводители из Китая. Как минимум 30 автомобильных брендов там объявили о скидках.