В России через полгода пропадут из продажи автомобили марки HiPhi

Компания AGR Automotive Group, занимающейся поставками HiPhi в РФ, рассказала "Газете.ru" о том, что запасов машин в России, после остановки китайского завода, хватит максимум на полгода.

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Производитель премиальных электрокаров HiPhi на полгода остановил работу своего единственного завода в городе Яньчэн к северу от Шанхая. Остановка была объявлена на фоне слухов о серьезных финансовых проблемах и даже банкротстве, грозящем HiPhi.

HiPhi - марка "умных" электрокаров премиум-класса, созданная Human Horizons. Своего завода у нее нет: выпуск машин налажен по контракту на предприятии Kia в Яньчэне мощностью 150 тысяч автомобилей в год. Первый электромобиль HiPhi, кроссовер X, сошел с конвейера в 2021 году.

За год марке удалось продать 4 237 таких машин. При этом модель в отдельные месяцы выступала в качестве самого продаваемого на рынке электромобиля по цене выше 500 тысяч юаней (6,4 млн рублей). В 2022 году HiPhi вывел на рынок новую модель - седан Z. Но его поставки начались в конце года. Поэтому продажи выросли не сильно, составив 4 349 единиц.

В России цены на суперкар HiPhi Z у российских дилеров начинаются от 11 млн рублей. Желающим купить "зеленый" кроссовер HiPhi Y придется заплатить около 7 млн рублей. А HiPhi Z можно приобрести в среднем за 12 млн рублей.