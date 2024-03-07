В России хотят запретить грузовикам портить дороги

В России введут новые методы контроля за грузоперевозками для сохранения дорог. Об этом в интервью издания «Российская газета» сообщил член Комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Александр Толмачев. По словам чиновника, сегодня перевозчики стараются за один рейс перевезти как можно больше груза, нередко превышая допустимые нормы. Желание сэкономить приводит к разрушению автодорог, не рассчитанных на подобные нагрузки.

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Депутат сообщил, что любая дорога в России рассчитана на определенные нагрузки. Однако перевозчики нередко нарушают правила. К примеру, водители за один рейс везут 80 тонн груза, при разрешенных 60. Эксперт заявил, что отсутствие контроля за перевозчиками приводит к повышенным тратам на ремонт автодорог.

В ближайшее время вопрос о создании дополнительных методов контроля рассмотрят на заседании Комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры. В рамках встречи возможные поправки обсудят представители контролирующих органов.

В декабре прошлого года российские ученые создали «суперклей» для ремонта автодорог. Новый материал можно использовать для строительства любых трасс.