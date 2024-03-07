Автостраховщики поставили рекорд по выплатам из-за снега и сосулек

Страховщики ставят рекорды по выплатам из-за происшествий, связанных со снегом на дорогах и дворах. Так, по данным страховой компании "Согласие", сумма убытков из-за "снежных" происшествий на дорогах составила 42 миллиона рублей. Об этом сообщили специалисты страховщика со ссылкой на статистику обращений по полисам каско в декабре-феврале.

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Половина заявленных событий связана с повреждениями из-за падения на машины снежно-ледяных глыб и сосулек с крыш зданий, а также с проезжающих вблизи авто. Другие распространенные происшествия - аварии, при которых водители во время снегопада не справились с управлением. Часть обращений касаются инцидентов со снегоуборочной техникой и неосторожными действиями сотрудников коммунальных служб при очистке от снега дорог во дворах жилых домов и крыш городских зданий.

По одному из крупнейших таких убытков компанией было выплачено в минувшем феврале 615 тысяч рублей владельцу LADA Granta, попавшему в ДТП в Красноярском крае этой зимой. Авария произошла ночью во время снегопада: водитель машины отечественного производства при движении по трассе попал под поток снега, поднятый встречной фурой. Практически полностью потеряв видимость, автомобилист в результате врезался в дорожное ограждение.

Снежно-ледяная глыба, упавшая в конце декабря 2023 года с крыши здания на Фрунзенской набережной в Москве, причинила Toyota Hilux ущерб почти на 400 тысяч рублей.

Еще одну из наиболее крупных страховых выплат из-за снега получил собственник Toyota Camry, который въехал в снежную кучу в начале зимы в столице на ул. Василия Петушкова и повредил автомобиль. Выплата по полису каско составила почти 320 тысяч рублей.

Страховщики уточняют, что полисы ОСАГО не покрывают ситуации, когда автомобиль повреждается в результате падения снега и льда, либо, например, при наезде на сугробы. Ущерб в таких случаях возмещается, если транспортное средство застраховано по каско с включением необходимых рисков.