Как камеры фотовидеофиксации находят угнанные автомобили

Количество комплексов фотовидеофиксации нарушений ежегодно увеличивается, как и число вынесенных с их помощью штрафов - за прошлый год объем автоматических "писем счастья" вырос на 20%. И дело не в том, что водители стали больше нарушать Правила. Просто современные технологии способствуют более эффективному выявлению этих нарушений.

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К слову, российские водители знают, что штрафы можно обжаловать, если уж есть сомнения в их легитимности. Сделать это легко: услуга доступна онлайн на портале "Госуслуги" или в мобильном приложении "Госуслуги Авто".

Как говорят разработчики и операторы таких комплексов, ошибки в их работе происходят крайне редко. По словам директора департамента безопасности дорожного движения и аналитики "МВС Груп", оператора подмосковной системы фотовидеофиксации нарушений ПДД Александра Домбровского, в год в Московской области фиксируется около 30 миллионов нарушений ПДД. Это уже выписанные постановления об административных правонарушениях после многоступенчатой проверки и отбраковки фотоматериалов.

В день поступает не более одного обращения, связанного с фотовидеофиксацией. И это включая общие вопросы, такие как способы оплаты и прочее. Ежегодно количество бракованного фото- и видеоматериала, где, например, не распознан госномер, сокращается, устройства оснащаются мощными процессорами и видеодатчиками с более высокой разрешающей способностью.

Благодаря этому ошибки в работе комплексов фотовидеофиксации происходят крайне редко. Кроме того, качество разрешения фото- и видеоматериалов, которые поступают с комплексов и передаются инспектору ГИБДД для рассмотрения и принятия окончательного решения о вынесении штрафа, также возросло. Инспектор может масштабировать само изображение без потери резкости и решить, было совершено нарушение или нет.

Автомобилисты также знают, что современные модели камер умеют фиксировать не только превышение установленного скоростного режима, но и распознавать, например, непристегнутый ремень безопасности или использование телефона за рулем. А онлайн-опрос, который недавно проводил телеканал "РБК", показал, что 32% телезрителей хорошо относятся к увеличению количества камер на дорогах, так как это снижает количество ДТП и дисциплинирует водителей.

На этом представления водителей о действующей системе дорожных камер, как правило, заканчиваются. Отметим, что развитие систем фотовидеофиксации ведется во всех регионах страны в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги", предусматривающего снижение смертности в результате ДТП. На практике доказано, что за первые две-три недели после установки камеры на аварийно-опасном участке дороги наблюдается значительное снижение нарушений ПДД. Кстати, именно нарушения правил дорожного движения являются основной причиной дорожно-транспортных происшествий.

Пример из практики Московской области. В начале года министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик сообщал, что на нескольких участках федеральных трасс М-7 "Волга", М-9 "Балтия", бесплатном участке ЦКАД, а также на региональных дорогах - Ильинском, Кубинском шоссе и ул. Калинина было зафиксировано 25 аварий, в которых погибли 2 человека, 32 человека получили ранения различной степени тяжести. Уже через несколько месяцев после установки комплексов фотовидеофиксации в Минтрансе Подмосковья отметили, что количество нарушений ПДД на данных участках дорог в общей сложности снизилось на 40%, а аварийность полностью отсутствует. В целом с момента внедрения системы фотовидеофиксации на дорогах Московской области основные показатели аварийности (количество ДТП, погибших и раненых) снизились более чем на треть, а положительная динамика сохраняется от года к году.

Снижение аварийности и, как следствие, травматизма на дорогах Башкирии и, например, Санкт-Петербурга местные власти также связывают с расширением системы фотовидеофиксации.

Что из себя представляет современная дорожная камера? Это сложные технические устройства, которые включают в себя не только камеру, но и модуль определения скорости, и модуль передачи данных, и модуль ГЛОНАСС. В Московской области применяются комплексы фотовидеофиксации отечественного производства - "Азимут 4". Среди их возможностей можно выделить способность распознавать 51 вид нарушений ПДД, в том числе составы с использованием нейросетей. Одновременно один комплекс может фиксировать все типы нарушений ПДД, которые могут быть совершены на каждом конкретном участке дороги. Погрешность при фиксации скорости комплексом составляет всего 1 км/ч на всем диапазоне измеряемых скоростей. "Азимут 4" может распознавать марку и модель транспорта, а также обеспечивать данными интеллектуальные транспортные системы города, что, естественно, повышает уровень безопасности на дорогах.

Что еще могут современные комплексы фотовидеофиксации? Уже сейчас они позволяют очень быстро найти и отследить угнанные машины. За прошлый год число угонов в России сократилось кратно, а эксперты в качестве первой причины их снижения называют систему "Паутина", к которой подключены все камеры. Теперь украденный автомобиль может быть обнаружен в любом регионе России, после чего информация оперативно поступает на пульт полиции, а дальше - на пост. Угонщика задержит полицейский наряд.

Что еще? Уже возможен автоматический контроль транспортировки древесины с применением искусственного интеллекта и комплексов фотовидеофиксации. Для этого на базе комплексов фотовидеофиксации "Азимут" создано интеллектуальное сервисное решение для сбора данных "Лес-контроль". ИТ-решение передает в систему данные с комплексов фотовидеофиксации, а также с камер, установленных в местах складирования древесины и объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры.

Искусственный интеллект распознает транспорт, подходящий для перевозки древесины различного вида, анализирует номер машины и фото проездов транспортных средств под камерами. Далее для проведения расследований формируется аналитика по маршрутам и фактам передвижения транспортных средств. При отсутствии электронного сопроводительного документа система автоматически фиксирует нарушение. Пилотный проект успешно реализован еще в 2022 году. К слову, Рослесхоз сообщал, что готов с 2024 года подключить искусственный интеллект к контролю транспортировки древесины, чтобы сократить незаконную вырубку российских лесов.

С 2021 года в Подмосковье камеры помогают бороться с одной из важных проблем загрязнения окружающей среды - строительным мусором. На базе искусственного интеллекта ГК "Урбантех" разработала и запустила систему цифрового контроля оборота отходов строительства, сноса и грунтов, интегрированную с учетными системами Минэкологии Московской области. Нейросеть в режиме реального времени идентифицирует грузовики по их контурам, распознает государственные регистрационные знаки и сверяет данные с базой разрешений на перевозку строительных отходов в системе "Электронный талон". Также система определяет наличие груза в кузове и отслеживает маршрут транспортного средства. Если выявлено нарушение, например, грузовик не заехал на комплекс по переработке строительных отходов и при этом продолжил путь уже без груза в кузове, потенциальное досье направляется инспекторам Минэкологии МО для расследования. В 2023 году по фактам незаконной транспортировки строительных отходов и грунтов вынесено 1 988 постановлений, выявлено 1 294 нелегальные свалки строительного мусора.

Из интересного: эксперты отмечали, что материалы с комплексов фотовидеофиксации могли бы способствовать в разрешении споров и поиске мошенников в сфере страхования. Большие логистические компании были бы благодарны, если бы по запросу и за плату можно было бы получить информацию о передвижениях грузовиков, а контролирующие органы - о состоянии дорог, уборке снега и многом другом. Примеров можно придумать множество, но вывод будет всегда один: камеры с нами навсегда. Каждый год список задач, которые они помогают решить, только расширяется. Это ли не благо?