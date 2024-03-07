Китай выгодно меняет российский газ на машины
МИД Китая заявил о выгодном обмене российского газа на китайские машины, пишет «Коммерсант».
Министр иностранных дел КНР Ван И отметил, что природный газ из России поступает в тысячи домов Китая, а по улицам России ездят китайские автомобили — это отражает широкие перспективы взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами.
Товарооборот между странами в прошлом году превысил рекордные $240 млрд, напомнил глава внешнеполитического ведомства Поднебесной. Отметим, что это в основном связано с ростом экспорта из Китая в Россию. Российский экспорт в КНР вырос не столь значительно.
«Обмен товара с высокой прибавочной стоимостью (автомобиль) на товар с низкой (газ) априори очень выгоден. Для производителей товара с высокой прибавочной стоимостью, естественно», — подчеркивает экономист, доцент РАНХиГС Сергей Хестанов.