Китай выгодно меняет российский газ на машины

МИД Китая заявил о выгодном обмене российского газа на китайские машины, пишет «Коммерсант».

Министр иностранных дел КНР Ван И отметил, что природный газ из России поступает в тысячи домов Китая, а по улицам России ездят китайские автомобили — это отражает широкие перспективы взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами.

Товарооборот между странами в прошлом году превысил рекордные $240 млрд, напомнил глава внешнеполитического ведомства Поднебесной. Отметим, что это в основном связано с ростом экспорта из Китая в Россию. Российский экспорт в КНР вырос не столь значительно.