Британцы жалуются на сложность ремонта китайских автомобилей

Китайские машины не хотят страховать в Европе из-за сложностей с ремонтом.

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Как пишет издание Auto Express, иногда автомобили из Поднебесной списывают в «тотал» по всяким пустякам, хотя модели американских или европейских марок с аналогичными повреждениями легко ремонтируются. Марки из Китая страдают хроническими недопоставками запчастей. Но ещё больше проблем доставляет отсутствие четких инструкций по ремонту.

Покупатели китайских автомобилей в Великобритании столкнулись с неожиданной проблемой: местные страховые компании отказывают им в заключении договоров либо устанавливают непомерно высокие страховые премии. Страховщиков отпугивают проблемы с поставками запчастей, но еще больше — отсутствие четких инструкций по ремонту. Нередки случаи, когда какой-нибудь GWM Ora 03 списывают в «тотал» только потому, что для ремонта, даже несущественного, нет необходимых деталей.

Британский рынок страхования автомобилей, как пишет Auto Express, исходит из положения, что любой ремонт будет осуществляться по стандартам производителя. Однако для большинства китайских моделей отсутствуют даже элементарные описания как и что нужно делать в том или ином случае. В самом Китае они и не нужны, поскольку проблему отчасти решает низкая стоимость рабочей силы. Например, при ударе сборку меняют всю боковину целиком, хотя в Европе это будет попросту невыгодно и машину отправят в утиль.

И такие проблемы есть не только у недавно вышедших на европейский рынок китайских марок, но даже у исконно британской MG, которая с 2005 года принадлежит концерну SAIC. На некоторых моделях бренда сложно сделать развал-схождение, а также найти ряд запчастей. Впрочем, новые игроки всё же учатся на ошибках предшественников. В Omoda, которая вот-вот выйдет на рынок Великобритании с кроссовером 5, решили сначала пообщаться с представителями сервисных центров и страховых. В результате компания разработала логистический план, в котором прописала постоянное наличие запасных батарей и доступность других деталей в течение 48 часов.