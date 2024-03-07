Поездки в такси в Москве подорожали в два раза перед 8 марта

Стоимость поездок на такси в Москве выросла в полтора-два раза перед 8 марта. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на «Яндекс Такси».

По данным агентства, причиной такого роста цен стало то, что заказов в столице сейчас больше, чем машин. При этом отмечается, что пробки в Москве уже достигли семи баллов.

Ранее ФАС заявила о возможности проверки «Яндекс Такси» в ближайшее время из-за нарушения компанией антимонопольного законодательства. В частности, указывалось, что причиной стали жалобы пользователей на завышенную стоимость поездок.