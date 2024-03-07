С молотка пустят редчайший лимузин бывшего президента США

Несмотря на уникальность лота, будущему владельцу он обойдется сравнительно недорого

© © Mecum

На аукцион выставят очень редкий лимузин бывшего президента США.

Речь идет о модели Imperial Crown Ghia, которую выпустили в середине 60-х годов прошлого века ограниченной партией всего из 10 экземпляров. Один из лимузинов и планируют пустить с молотка на аукционе Mecum. Про автомобиль точно известно, что им пользовался бывший президент США Линдон Джонсон, кроме того, им пользовалась первая леди Америки Жаклин Кеннеди.

Марка Imperial изначально использовалась компанией Chrysler для обозначения флагманской модели в 1926 году, но уже к 1950-м автопроизводитель решил выделить название в отдельный премиальный суббренд, который просуществовал на рынке порядка 30 лет.

Один из 10 выпущенных лимузинов Imperial Crown Ghia, чьей доработкой занималось итальянское ателье Ghia, попал в президентский гараж. Пользовалась этим автомобилей первая леди США Жаклин Кеннеди, также на нем ездил бывший президент Америки Линдон Джонсон, который занял пост после убийства Джона Кеннеди.

© Mecum

© Mecum

© Mecum

© Mecum

© Mecum

© Mecum

© Mecum

© Mecum

© Mecum

© Mecum

© Mecum

© Mecum

© Mecum

© Mecum

© Mecum

© Mecum

© Mecum

© Mecum

© Mecum

© Mecum

© Mecum

© Mecum

© Mecum

Несмотря на то, что и без того редкий автомобиль за все годы эксплуатации сохранился в почти идеальном состоянии, выручить за него планируют довольно скромную сумму — около 150 тысяч долларов.

В конце января на торги аукционного дома Barrett-Jackson выставили еще один президентский автомобиль, Lamborghini Diablo Дональда Трампа. Суперкар выкупили за 1,1 миллиона долларов — это примерно в два раза больше средней стоимости аналогичных автомобилей.