Новый Honda Accord стартует в Японии без особой надежды на успех

На родине марки свежий седан предложен только в виде гибрида с установкой e:HEV. Модель доступна в одной комплектации, но при этом для нее предусмотрены «допы».

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В Штатах, на своем главном рынке, четырехдверка Honda Accord нового, одиннадцатого по счету поколения дебютировала еще в 2022-м. В 2023-м такая модель появилась и в других странах, и в том же году ее анонсировали для Японии. Однако продажи на родине Хонды стартуют только сейчас. Отметим, седан уже давно перестал быть японским: в Страну восходящего солнца Accord поставляют из Таиланда. При этом компания не рассчитывает на особый успех модели в Японии, план продаж – всего 200 единиц в месяц. К примеру, план для минивэна Honda Odyssey китайского производства – 1000 экземпляров ежемесячно.

В плане дизайна экстерьера предназначенные для разных рынков версии в целом повторяют друг друга. Длина Honda Accord для Японии – 4975 мм, колесная база – 2830 мм. Особенность интерьера азиатских седанов – один «кругляш» по центру (в него встроен небольшой экранчик), тогда как у машин в Америке блок «климата» с тремя «шайбами». Вдобавок на некоторых рынках, включая японский, Accord имеет кнопочный пульт управления трансмиссией вместо привычного рычага.

Комплектация одна, она включает светодиодную оптику, 18-дюймовые колеса, виртуальную приборку диагональю 10,2 дюйма, мультимедиа-систему с экраном на 12,3 дюйма, проекционный дисплей, подогрев сидений и камеры кругового обзора. Кроме того, в Японии новый Accord по умолчанию имеет комплекс Honda Sensing – это адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения, удержания в полосе движения, мониторинга «слепых» зон и т.д. Среди опций – 19-дюймовые черные диски, черный же спойлер на крышку багажника или, напротив, дополнительный обвес в цвет кузова.

Японцам предложен исключительно гибридный седан с установкой e:HEV, в нее входят работающий по циклу Аткинсона атмосферник 2.0, электромотор и генератор. Совокупная отдача – 207 л.с. Привод только передний.

Цена Honda Accord – 5 449 400 йен, что эквивалентно примерно 3,32 млн рублей по актуальному курсу.