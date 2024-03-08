Южная Корея оставила Россию без батарей для электрокаров

Южная Корея приняла стратегическое решение о прекращении поставок батарей, предназначенных для оснащения электромобилей, выпускаемых в России.

Под запрет на поставки попали не только АКБ, которыми оснащаются электромобили, но и все подзаряжаемые батареи. Прекращение поставок эксперты рассматривают с двух сторон, с одной - это нехватка комплектующих для выпуска электрокаров, с другой - это вложение инвестиций в отечественные разработки, что выведет рынок России на новый уровень.

Введенный запрет Южной Кореи может оказать значительное воздействие на рынок электромобилей и производителей аккумуляторов в России.

Но ситуация не совсем плохая, все дело в том, что компания Enertech в настоящее время занимает главные позиции среди корейских поставщиков аккумуляторов, которыми оснащаются электрокары в России. Она успешно осуществляет поставки батарей российской компании «Рэнера», которая находится под контролем ТВЭЛ, входящего в состав «Росатома». Начиная с 2022 года «Рэнера» контролирует более 98% акций Enertech. Это позволяет российской компании производить ячейки и модули на корейских заводах для дальнейшей сборки в России, что дает возможность получить статус локализации отечественного производства.

«Рэнера» занимается разработкой электрических электромоторов для российского электрического автомобиля Atom, старт производства которой запланирован на конец текущего года в стенах автозавода «Москвич».

Этот проект представляет собой симбиоз между российскими и южнокорейскими технологиями, что является примером международного сотрудничества в сфере развития автомобильных технологий. Аккумуляторы, произведенные с применением южнокорейских компонентов, обеспечивают высокую энергоэффективность и длительный срок службы электрокаров.

Силовая установка, разработанная компаниями «Рэнера» и «Русатом РДС», вероятно, будет отличаться высокой эффективностью и надежностью, что сделает Atom конкурентоспособным на рынке электромобилей.