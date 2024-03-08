Названа одна из главных угроз безопасности дорожного движения в ближайшие годы

Основной угрозой безопасности в рамках дорожного движения являются смартфоны. Такой вывод плавно вытекает из результатов недавнего опроса, который был проведен автомобильным клубом под названием RACV.

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Представители организации поставили перед аудиторией вопрос о том, какая из проблем, связанных с безопасностью дорожного движения, является наиболее актуальной в настоящее время. 42,6% респондентов сообщили о том, что считают использование мобильных телефонов во время вождения главной угрозой для других участников дорожного движения.

31,1% опрошенных считают выбоины на дороге серьезной угрозой для участников дорожного движения, так как это может стать причиной аварийной ситуации. При этом 13,1% опрошенных отметили, что главной угрозой является превышение допустимой скорости и нарушение скоростного режима. Еще столько же респондентов, а именно 13%, считают, что главная проблема безопасности на дороге заключается в нарушении дистанции между автомобилями.

Исследование показало, что люди все еще замечают использование мобильных устройств водителями во время движения и уверены в том, что это одна из основных проблем безопасности на дорогах в наше время. Для обеспечения безопасности водители не должны пользоваться мобильными телефонами во время движения и полностью сконцентрироваться на дороге, так как именно рассеянное внимание является основной причиной многих дорожно-транспортных происшествий.

Действительно, мобильные устройства остаются угрозой и для водителей, и для пешеходов. Но в то же время не следует забывать о других составляющих, которые не менее опасны для каждого участника дорожного движения, среди которых засыпание водителя за рулем, переутомление, несоблюдение скоростного режима.