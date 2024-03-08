В линейке электрических кроссоверов Skoda в ближайшее время появится абсолютно новая модель. Чешский автопроизводитель официально анонсировал очередную новинку, подтвердив, что выполнена она будет в соответствии с текущими трендами — в формате среднеразмерного кроссовера и с полностью электрической силовой установкой под капотом. Предсерийный прототип покажет фирменный стиль для грядущих перспективных электромобилей, над которыми уже сейчас работают специалисты Skoda.

«Автопроизводитель представит свои ключевые финансовые показатели за 2023 год, а также проведёт обзор текущих событий и стратегических планов», — анонсировала грядущее мероприятие чешская марка.

Кроме того, Skoda обещает впервые показать прототип некоего нового автомобиля с электрической силовой установкой. Никакой технической информации о грядущем дебюте пока нет.

Судя по короткому тизеру, электрический кроссовер Skoda и перспективные электромобили марки получат новое оформление передней части кузова с рельефным капотом, светящимся логотипом, фарами с изогнутыми световыми элементами и объединяющим их «пунктиром». Официальная премьера новинки пройдёт 15 марта.