В Московской ТПП назвали условие оптимизации цен на такси

Для этого необходимо появление компаний-конкурентов. На текущую ситуацию может повлиять государственный агрегатор, отметил в эфире радиостанции «Говорит Москва» председатель комитета Московской торгово-промышленной палаты по вопросам развития таксомоторных перевозок Василий Баранов. «Если «Яндекс» только понизит свою комиссию, то услуга, конечно, уменьшится, но только на ту часть, которая входит в комиссию «Яндекса». Если «Яндекс», например, берёт 10% от поездки, и это составляет, грубо говоря, 10 рублей, и они на половину снизят поездку и будут брать 5% от стоимости поездки, то поездка снизится всего лишь на пять рублей. То есть это не повлечёт довольно значимое снижение цены.

Если появятся дополнительные конкуренты, такие как «Яндекс.Такси» и «Ситимобил», то услуга должна оптимизироваться, и потребитель от этого будет только выигрывать. В нынешних условиях, я думаю, что только государственная какая-то альтернативная компания сможет на это повлиять». Ранее компания «Яндекс. Такси» сообщила, что снизит комиссию для водителей при высоком спросе. Это обеспечит им дополнительный доход и стимулирует чаще выходить на линию в часы пиковой нагрузки. Сервис впервые опробовал меру поощрения таксистов минувшей зимой.

«Снижение комиссии позволило привлечь больше водителей в зоны пикового спроса во время сильных снегопадов и предновогодних пробок. Это помогло выровнять баланс спроса и предложения и стабилизировать цены», — следует из сообщения «Яндекса».

Там добавили, что в качестве дополнительного дохода водители в декабре и январе получили свыше 500 миллионов рублей.