Rivian полностью рассекретил электрокроссовер R2

Американский производитель электромобилей Rivian показал новую модель — в дополнение к полноразмерному семейству кроссоверов и пикапов R1 фирма выпустила среднеразмерную модель R2. Новая модель создана прежде всего для конкуренции с Tesla Model Y, Kia EV6, Ford Mustang Mach-E и Hyundai Ioniq 5 и будет доступна в разных версиях, отличающихся типами силовой установки. Кроме того, электрокроссовер получит продвинутую бортовую электронику и системы безопасности.

© Motor.ru

По дизайну кузова и салона Rivian R2 буквально стал масштабной копией R1S, сохранив фирменный стиль старшей модели, но оказавшись компактнее — пятиместный кроссовер на 38 сантиметров короче, на 14 сантиметров ниже и имеет меньшую на 14 сантиметров колёсную базу. Особенностью стал трансформируемый салон — можно сложить не только задний диван и кресло переднего пассажира, но и открыть панорамный люк на крыше, задние окна и заднее стекло, опускающееся в дверцу багажника, что позволяет перевозить длинномеры.

R2 получит одномоторный заднеприводный вариант, а также полноприводные версии с двумя и сразу тремя моторами. Запас хода составит не менее 480 километров уже в базовой версии, так что в этом отношении Rivian превосходит Tesla Model Y, которая предлагает аналогичную автономность в топовом варианте. Компания объясняет впечатляющий запас хода R2 новой аккумуляторной системой, в которой используются 4695 цилиндрических аккумулятора.

© Rivian

© Rivian

© Rivian

© Rivian

© Rivian

На станциях быстрой зарядки постоянного тока кроссовер сможет достичь уровня заряда от 10 до 80 процентов менее чем за 30 минут. Приём заказов на R2 уже открыт — Rivian будет выпускать кроссовер на своем заводе в штате Иллинойс. Заявлена стартовая цена в 45 тысяч долларов. Вместе с моделью клиентам предложат набор фирменных опций, включая палатки, походные кухни и другие аксессуары для активного отдыха. Другая информация будет раскрыта ближе к старту продаж, намеченному на первую половину 2026 года.