Rivian полностью рассекретил электрокроссовер R2

Американский производитель электромобилей Rivian показал новую модель — в дополнение к полноразмерному семейству кроссоверов и пикапов R1 фирма выпустила среднеразмерную модель R2. Новая модель создана прежде всего для конкуренции с Tesla Model Y, Kia EV6, Ford Mustang Mach-E и Hyundai Ioniq 5 и будет доступна в разных версиях, отличающихся типами силовой установки. Кроме того, электрокроссовер получит продвинутую бортовую электронику и системы безопасности.
По дизайну кузова и салона Rivian R2 буквально стал масштабной копией R1S, сохранив фирменный стиль старшей модели, но оказавшись компактнее — пятиместный кроссовер на 38 сантиметров короче, на 14 сантиметров ниже и имеет меньшую на 14 сантиметров колёсную базу. Особенностью стал трансформируемый салон — можно сложить не только задний диван и кресло переднего пассажира, но и открыть панорамный люк на крыше, задние окна и заднее стекло, опускающееся в дверцу багажника, что позволяет перевозить длинномеры.
R2 получит одномоторный заднеприводный вариант, а также полноприводные версии с двумя и сразу тремя моторами. Запас хода составит не менее 480 километров уже в базовой версии, так что в этом отношении Rivian превосходит Tesla Model Y, которая предлагает аналогичную автономность в топовом варианте. Компания объясняет впечатляющий запас хода R2 новой аккумуляторной системой, в которой используются 4695 цилиндрических аккумулятора.
На станциях быстрой зарядки постоянного тока кроссовер сможет достичь уровня заряда от 10 до 80 процентов менее чем за 30 минут. Приём заказов на R2 уже открыт — Rivian будет выпускать кроссовер на своем заводе в штате Иллинойс. Заявлена стартовая цена в 45 тысяч долларов. Вместе с моделью клиентам предложат набор фирменных опций, включая палатки, походные кухни и другие аксессуары для активного отдыха. Другая информация будет раскрыта ближе к старту продаж, намеченному на первую половину 2026 года.