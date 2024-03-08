От владельцев машин с российскими номерами потребовали вывезти их из Финляндии

Владельцам машин с российскими номерами напомнили о том, что 16 марта истекает срок, отведенный Финляндией на вывоз из страны таких автомобилей. При этом, как сообщает портал Yle, власти страны пока не решили, что делать с теми, кто не выполнит это требование, а также с их машинами.

© Lenta.ru

«Что произойдет с российскими автомобилями после этой даты? Сложный вопрос», — констатировал руководитель отдела контроля Таможенной службы Финляндии Сами Ракшит.

Чиновник отметил, что в этом случае будет проведена оценка причин, приведших к тому, что машина, которая должна была быть вывезена из Финляндии, осталась в стране. Свою роль сыграет и продолжительность пребывания авто в Финляндии. Однако никаких конкретных критериев Ракшит не привел, уточнив, что план действий все еще в разработке.

Тем временем решение о конфискации автомобилей с российскими номерами приняли в Литве. Власти страны будут отбирать машины и штрафовать их владельцев в том случае, если транспортное средство не будет поставлено на учет до 11 марта.