СМИ: Российские автомобили должны покинуть Финляндию до 16 марта

Автомобили с российскими регистрационными знаками должны покинуть территорию Финляндии до 16 марта, поскольку власти страны ввели запрет на их въезд. Об этом сообщило финское издание Yle.

"Транспортные средства с российскими номерами нужно вывезти из Финляндии до следующей субботы, 16 марта", - говорится в публикации.

Представители таможенной службы Финляндии уточнили, что после 16 марта в отношении автомобилей, зарегистрированных в России, будет проводиться расследование и выясняться, почему они все еще находятся в стране. Впрочем, что будет дальше, таможенники не знают и сами - подробности еще не прорабатывались.