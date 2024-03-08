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В Индии через восемь месяцев планируют запустить первое летающее такси

В Индии через восемь месяцев планируют запустить первое летающее такси. Об этом пишет издание News18 со ссылкой на основателя компании ePlane Сатью Чакраварти.

В Индии назвали сроки запуска первого летающего такси
© globallookpress.com

По его словам, разработчикам пришлось сделать аэротакси e200 очень компактным, чтобы оно могло осуществлять посадку в ограниченном пространстве, а также выполнять полёты в воздушном пространстве, переполненном другими объектами.

«Мы хотим преодолевать короткие расстояния несколько раз, прежде чем зарядить аккумулятор», — сказал он.

Как считает основатель компании, стоимость услуг воздушного такси будет всего в два раза выше, чем у наземных сервисов такси.

Ранее сообщалось, что в Индии поезд с 53 вагонами проехал около 80 километров без машиниста.

Автоновости