В Индии назвали сроки запуска первого летающего такси

В Индии через восемь месяцев планируют запустить первое летающее такси. Об этом пишет издание News18 со ссылкой на основателя компании ePlane Сатью Чакраварти.

По его словам, разработчикам пришлось сделать аэротакси e200 очень компактным, чтобы оно могло осуществлять посадку в ограниченном пространстве, а также выполнять полёты в воздушном пространстве, переполненном другими объектами.

«Мы хотим преодолевать короткие расстояния несколько раз, прежде чем зарядить аккумулятор», — сказал он.

Как считает основатель компании, стоимость услуг воздушного такси будет всего в два раза выше, чем у наземных сервисов такси.

Ранее сообщалось, что в Индии поезд с 53 вагонами проехал около 80 километров без машиниста.