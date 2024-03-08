Mulliner построил первые эксклюзивные Bentley для Индии

Специалисты придворного тюнинг-ателье Bentley создали уже сотни эксклюзивных автомобилей, но впервые силами Mulliner были сделаны особые машины для рынка Индии. Сразу пять автомобилей линейки Opulence Edition построили по заказу местного дилера марки, который для персонализации выбрал купе Continental GT Speed, седан Flying Spur Speed и сразу три удлинённых кроссовера Bentayga EWB Azure. Все машины окрашены в зелёный цвет и отделаны оранжевой кожей.

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Все автомобили окрашены в эксклюзивный зелёный оттенок Scarab Green, вдохновлённый цветом жука-скарабея, а салон отделан оранжевой кожей Mandarin и кожей оттенка Cumbrian Green, отдающим дань уважения национальным цветам Индии.

На передней панели шпон украшен вставками из хрома, изображающими диких лошадей и горные вершины. Модели линейки Opulence Edition с технической точки зрения полностью повторяют свои базовые, отличаясь от них только особым декором кузова и салона.

© Bentley

© Bentley

© Bentley

© Bentley

© Bentley

© Bentley

© Bentley

© Bentley

© Bentley

© Bentley

© Bentley

В случае с кроссоверами за основу взят четырёхместный вариант Bentayga с раздельными креслами на втором ряду и холодильником для бутылок Mulliner, расположенными между ними. Отметим, что ранее в цвете Scarab Green был сделан эксклюзивный мотоцикл Ducati Diavel for Bentley — оформление мотоцикла вдохновлено дизайном лимитированного купе Bentley Mulliner Batur, у которого дизайнеры Mulliner и позаимствовали особый зелёный оттенок.