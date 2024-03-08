Чем отличался автобус, который вез Гагарина к старту на "Байконуре"

Необычный заказ - создать автобус для перевозки космонавтов - Львовский автобусный завод получил в 1959 году, за два года до полета Юрия Гагарина в космос. Такой спецмашины никто тогда еще не создавал, а потому было непонятно, какой она должна стать. Имелись только пожелания и рекомендации.

© ЛАЗ-695Б. / wikipedia.org

За базовую модель выбрали ЛАЗ-695Б, на тот момент самый современный: он лишь недавно начал выпускаться серийно. Тогда это был единственный в СССР автобус с двигателем сзади, и, по словам историков, у конструкторов было больше простора для новаций.

Снаружи автобус выглядел, как обычно, а вот начинку внутри сделали, как сегодня сказали бы, супер. Было вмонтировано все, что могло понадобиться по пути следования к стартовой площадке космодрома Байконур: телефон, радио, аппаратура спецсвязи, киноаппаратура и т.д.

В обычном автобусе этой модели имелось больше 30 посадочных мест, здесь же разместили только девять. Это говорило о многом. Два кресла - очень большие, с высокой спинкой - для "главного пассажира" и дублера.

Размеры диктовались тем, что космонавты должны были ехать уже в скафандрах. Как вспоминал сам Юрий Гагарин, сиденье напоминало удобное кресло космического корабля. Оно могло вращаться вокруг своей оси, поэтому садиться в него было очень удобно.

Есть известное фото: впереди в кресле ЛАЗ-695Б сидит Юрий Гагарин, за ним - дублер Герман Титов.

Остальные места были меньше: их занимали врачи, инструкторы, сотрудники техподдержки.

Чтобы воздух очищался и циркулировал по салону, на крыше автобуса установили мощные фильтры, а над некоторыми сиденьями разместили вентиляторы. К креслам космонавтов были подведены трубки: они подключали скафандры к бортовой сети.

Кроме специального оборудования, которое должно было контролировать микроклимат в "звездном костюме", в автобусе имелся даже туалет.

А как же одна из самых старых традиций наших космонавтов, которая в обиходе называется - "на колесо"? Говорят, это пошло как раз с Юрия Гагарина, который попросил остановиться по дороге к стартовой площадке, чтобы справить малую нужду. Но, правда, есть и те, кто считает родоначальником этой традиции самого главного конструктора Сергея Королева.

Кстати, как шутят сами космонавты, эта замечательная традиция весьма рациональна. И если бы не Гагарин, ее непременно ввел бы позднее другой космонавт.

"Гагаринский" ЛАЗ-695Б отработал на Байконуре шесть лет. Он доставлял к стартовой площадке всех советских космонавтов вплоть до 1967 года. Но случилась трагедия - при возвращении на Землю погиб космонавт Владимир Комаров. После этого автобус решили заменить на новый. Сказалось космическое суеверие? Наверное.

Надо сказать, что начало не только многим космическим традициям, но и суевериям положил именно Сергей Королев. Так, Сергей Павлович страшно не любил пуски ракет по понедельникам. Но иногда они случались, и в такие дни он "бомбил" всех попадавшихся под горячую руку. Еще ненавидел, когда натыкался на старте на женщин. А еще Королев всегда носил в правом кармане пиджака две монетки - на счастье...

Почему на Байконуре никогда не назначают старт на 24 октября? Любого года. И вообще в этот день на стартовых площадках не проводят никаких серьезных работ. Именно 24 октября 1960 года на космодроме взорвалась опытная ракета Р-16. Погибли десятки человек, в том числе командующий РВСН маршал Митрофан Неделин. А через три года - опять 24 октября! - на стартовом столе вспыхнула ракета Р-9 С тех пор это число для российской космонавтики - "мертвый день". Никаких запусков.

Кстати, на орбиту долго не пускали космонавтов с усами. Опять-таки почему? В 1970-е годы во время полета одного из усатых космонавтов случились неполадки, и программу пришлось прекратить досрочно. Правда, сегодня эта традиция уже отошла в прошлое.

В-общем, как бы там ни было, первый космический автобус списали. Говорят, он два десятка лет простоял на задворках одного из космических НИИ в Москве. В конце 1980-х годов его отреставрировали и, по просьбе матери Юрия Гагарина, передали в музей города Гагарина. Так он стал историческим экспонатом.

9 марта 2024 года Юрия Гагарину исполнилось бы 90 лет.