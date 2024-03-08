МВД разъяснило, обязан ли водитель уступить дорогу электросамокату

Водители велосипедов, электросамокатов и прочих средств индивидуальной мобильности не имеют преимуществ на нерегулируемых пешеходных переходах, если при подъезде к ним не спешились. Такое разъяснение дало МВД в ответ на запрос автоэксперта Григория Шухмана.

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В МВД напомнили, что велосипедисты и управляющие СИМ вообще не имеют права пересекать дорогу на своих транспортных средствах даже по пешеходным переходам - это требование установлено правилами дорожного движения. Это можно делать только пешком. Они должны переходить дорогу пешком, а свой двух- или одноколесный транспорт двигать руками. Дело в том, что пока они не спешились - они не пешеходы. Управляющие СИМ и велосипедами - это, согласно правилам, другая категория.

Есть, правда, одно исключение. Водитель, поворачивая во двор, причем не важно, в каком направлении (влево, вправо), либо на перекрестке обязан уступить дорогу всем категориям: и пешеходам, и водителям СИМ, и велосипедистам. Но на всех остальных пешеходных переходах такой обязанности у водителя автомобиля не возникает. За исключением пешеходов, к которым тут же будут приравнены водители СИМ и велосипедисты, как только они повезут свои транспортные средства руками.

Впрочем, в МВД напоминают, что это не повод давить самокатчиков и велосипедистов на дорогах: ответственность за управление транспортным средством повышенной опасности никто не отменял. А согласно пункту 1.5 ПДД, участники дорожного движения обязаны действовать так, чтобы не создавать опасности и не причинять вреда.