В Китае показали самый крутой внедорожник от марки Tank

Марка Tank представила флагманский внедорожник 700. Это самая крупная модель производителя: её длина — 5090 мм, а размер колёсной базы — 3000 мм. В движение (во всех смыслах большую) новинку приводит гибридная силовая установка суммарной отдачей 517 сил, построенная вокруг трёхлитровой «битурбошестёрки».

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В трансмиссии трудится девятидиапазонный автомат, а в системе полного привода есть понижающая передача. Многорычажная подвеска отличается наличием пневматических баллонов, адаптивных амортизаторов и размыкаемых стабилизаторов поперечной устойчивости.

Важной особенностью «семисотого» должны стать широкие комфортабельные сиденья, обеспечивающие максимум удобства во время вождения. Также завялена аудиосистема премуим-класса, располагающая 16 динамиками, воспроизводящими звук высокого качества Hi-Fi.

Инженеры обещают, что модель сможет удивить точным управлением, захватывающим ускорением и высокой маневренностью. Потенциальный покупатель (включая россиян) должен оценить яркий имидж, выдающийся внедорожный потенциал и прорывные технологии.

Между тем, марка Tank снизила цену рамного внедорожника 300. С подключаемым полным приводом машину 2023 года выпуска можно приобрести за 3 799 000 ₽, а с более продвинутой трансмиссией, что построена вокруг многодисковой муфты, автомобиль предлагается дилерами за 3 999 000 ₽.