Li Auto начала выпуск семиместного минивэна Mega с аэродинамичным кузовом

Li Auto официально запустил серийное производство электрических минивэнов Li Auto Mega. Об этом сообщает «За рулем». Первые автомобили уже поступили в дилерские центры в Китае.

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Базовая цена автомобиля на домашнем рынке составляет 559,8 тыс юаней (7 млн рублей по курсу на момент публикации). Максимальный запас хода электромобиля достигает 700 км. Инженерам Li Auto удалось добиться для минивэна коэффициента аэродинамического сопротивления 0,215, что достигает уровня многих легковых электромобилей.

Длина машины — 5350 мм, колесная база — 3300 мм. Салон рассчитан на семерых пассажиров. Для водительского кресла предусмотрена регулировка жесткости подушки, для пассажирских — функция массажа в 16 точках.

В первой половине года получит обновление фирменной системы интеллектуального вождения, которая позволит ему заезжать на пандусы и обгонять машины в потоке без участия водителя. Системы помощи водителю базируются на лидаре, 11 камерах, радаре и 12 ультразвуковых датчиках.

До этого стало известно, что китайский автопроизводитель GAC представил на тюнинг-шоу в Шэнчжэне кабриолет, который сделан из седан Trumpchi Empow R.