В Запорожье нашли иномарку, похищенную в Чехии 15 лет назад

В Запорожской области собственник собирался поставить на учет в ГИБДД автомобиль «Ауди», но у проверяющих появились сомнения в том, что иномарка законно находится на территории России. Проверка подтвердила подозрения, сообщает МВД Медиа.

Машина была угнана в 2009 году в Чехии. Экспертиза показала, что идентификационные номера кузова и двигателя иномарки не были перебиты и являются оригинальными.

«Сотрудниками подразделения НЦБ Интерпола ГУ МВД России по Запорожской области организовано взаимодействие с Интерполом Республики Чехия, куда было направлено специальное уведомление об обнаружении и задержании указанного автомобиля», — рассказали в полиции.

Там добавили, что автомобиль будет возвращен законному владельцу.