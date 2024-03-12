Новый BMW M2 CS G87 тестируют в условиях снежной зимы

В холодной Швеции был замечен закамуфлированный экземпляр BMW M2 CS во время тестовых испытаний. Экстерьер автомобиля выглядит знакомым, кроме задней части, где появился сполер «утиный хвост» в знак уважения к M3 CSL. Продажи M2 CS начнутся только в 2025 году, так что времени для тестирования спецверсии еще предостаточно.

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Это довольно длительная программа испытаний, учитывая, что впервые закамуфлированный M2 CS появился еще в апреле 2023 года. Обычно это признак того, что планируется множество обновлений. Предполагается, что M2 CS будет представлять собой специальную модель, унаследовавшую колесные диски, ковшеобразные сидения, карбоновые элементы и рулевое колесо, обтянутое алькантарой, от большой модели M3 CS.

Как и в случае с суперседаном, пикантное купе, скорее всего, будет только автоматическим. Поскольку автомобиль выйдет в версии CS, а не CSL, снижение веса будет не большим, поэтому есть вероятность, что задние сидения останутся. Примечание: предыдущее поколение M2 (F87) получило статус CSL, но, к сожалению, это был лишь единичный случай. Возможно, с G87 все будет иначе, время покажет. Источники, близкие к Мюнхену, утверждают, что планируется вариант с xDrive, но этот M2 CS будет исключительно RWD. Точная дата выпуска пока не разглашается.

Предположительно, производство начнется в августе 2025 года. Но, уже в 2024 году энтузиасты получат обновление для обычной M2, которое увеличит мощность автомобилей, выпускаемых с августа. По слухам, рядная "шестерка" получит дополнительные 20 л.с., что в общей сложности составит 473 л.с., а мощность M2 CS в следующем году может достигнуть 522 л.с. Если верить источникам, у BMW M2 CS 2025 года будет особая краска с фиолетовым оттенком.

Автомобиль будет выпускаться всего около года, в течение которого с конвейера сойдет приблизительно 2 000 экземпляра. Стоимость M2 CS F87 составляет 83 600 долларов. Если учесть инфляцию и то, как продолжают расти цены на автомобили, то новая модель может стоить около 100 000 долларов.