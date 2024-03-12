Найден BMW X5 M 2024 года с оленьей кожей в интерьере

BMW X5 2024 года - не дешевый внедорожник, в Германии его базовая версия стоит от €91 700, X5 M Competition - €164 700, специальная версия X5 M Competition x Meindl – до €250 000. Стоимостью в четверть миллиона евро, этот внедорожник является 1 из 25 самым дорогим BMW, который можно купить в Германии с тех пор, как 3.0 CSL был снят с производства. Даже i7 M70 или XM Label Red более доступны.

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В шоу-руме дилера BMW Overdreef в Дуйсбурге появился X5 M Competition x Meindl, окрашенный в малахитово-зеленый цвет с черными глянцевыми акцентами и темными колесными дисками размером 21" на передней оси и 22" на задней. На задних стойках внедорожника красуется логотип Meindl, что говорит о том, что дизайнеры BMW поработали над автомобилем, чтобы отличить его от обычной модели под кодовым названием "F95".

Изюминкой салона является оленья кожа замшевого дубления. Кожа покрывает части передних и задних сидений, дверные карты, центральную консоль и даже спицы рулевого колеса, а также солнцезащитные козырьки. Сидения украшает логотип Meindl, а на панели приборной панели из углеродного волокна со стороны пассажира есть надпись "BMW Individual Manufaktur 1 of 25", которая обозначает эксклюзивность X5 M Competition. Источник: BMW Overdreef, BMW Overdreef