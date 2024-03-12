Европейских производителей просят отказаться от сенсорных дисплеев в пользу кнопок

Европейская программа оценки автомобилей (Euro NCAP) планирует ввести новые правила в январе 2026 года, согласно которым новые автомобили должны оснащаться большим количеством физических элементов управления, чтобы получить максимальный пятизвездочный рейтинг безопасности.

© rubmw.ru

Это заявление было сделано после того, как все больше и больше производителей отказываются от механических элементов управления в своих автомобилях и переносят эти функции на сенсорные экраны информационно-развлекательных систем. Регулировка климатических настроек с помощью сенсорного экрана считается менее безопасной, чем простое вращение ручки или нажатие кнопки, поскольку при этом нельзя полагаться на мышечную память.

В автомобиле с механическими элементами управления климатом в процессе эксплуатации водитель запоминает, где находятся ручки и кнопки, и ему не приходится отвлекаться от дороги, чтобы выполнить настройку. Чего нельзя сказать о сенсорных экранах, при использовании которых необходимо перемещаться по нескольким меню, чтобы осуществить нужную настройку. Некоторые производители, например Tesla, убрали все физические рычаги из-за рулевого колеса.

В последней модели Tesla Model S, например, чтобы перевести автомобиль в режим движения или заднего хода, необходимо провести пальцем по экрану, и это, несомненно, будет наказано Euro NCAP в январе 2025 года. Мэтью Эйвери, директор по стратегическому развитию Euro NCAP, сообщил в интервью «The Times», что "чрезмерное использование сенсорных экранов — это общеотраслевая проблема, почти каждый производитель автомобилей переносит ключевые элементы управления на центральные сенсорные экраны, заставляя водителей отвлекаться от дороги, тем самым, увеличивая риск дорожно-транспортного происшествия".

Автомобилям BMW также не чужд отказ от кнопок и перенос функций на сенсорный экран. В последних моделях компания больше не предлагает физические элементы управления климатом, а вместо этого необходимо заходить в меню климата. С появлением iDrive 8.5 ситуация улучшилась, но не на столько, как при использовании физических элементов управления. В некоторых младших моделях (X1, X2 и 2 Series Active Tourer) BMW также отказалась от механического управления в пользу информационно-развлекательной системы.

В этих моделях есть колесо регулировки громкости и тактильные кнопки для перехода к предыдущему или следующему музыкальному треку, но, на этом все. Выбор режима вождения также был изменен в последних моделях BMW: теперь в них нет традиционного переключателя, который позволяет переходить от одного режима к другому.

Есть кнопка "Мои режимы", которая открывает меню на информационно-развлекательном дисплее, а затем, позволяет выбрать нужный режим, коснувшись экрана. Тот же подход был реализован и для освещения, а в некоторых премиальных моделях даже есть кнопка меню сидений, которая открывает меню с дополнительными функциями сидений.

Некоторые автопроизводители, например Volkswagen, уже объявили о планах вернуть физические элементы управления в свои модели, из которых они были удалены в стремлении к минимализму (и сокращению расходов). Эта новая инициатива Euro NCAP, несомненно, подтолкнет других автопроизводителей (в том числе и BMW) сделать то же самое, поскольку максимальный рейтинг безопасности от этой организации является важным показателем, согласно которому, покупатели в Европе выбирают свой следующий автомобиль.