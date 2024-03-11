Кроссовер Chery Tiggo 7 Pro получил версию Sport и стал доступнее

Автопроизводитель Chery сообщил о том, что на мировой рынок в ближайшее время начнет поступать новый автомобиль Chery Tiggo 7 Sport.

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Несмотря на появление в названии приставки Sport, данная модель не претендует на достижение спортивных результатов. Её характеристики включают в себя ограниченный набор опций и менее мощный двигатель по сравнению с другими версиями. Chery Tiggo 7 Sport будет оснащаться 1.5-литровым турбированным бензиновым двигателем мощностью 147 лошадиных сил. При использовании этанола, который является в ряде стран аналогом бензина, мощность будет достигать 150 лошадиных сил.

Chery Tiggo 7 Sport в свое оснащение получил вариаторную коробку передач, что обеспечивает плавное и экономичное распределению мощности.

Chery Tiggo 7 Sport лишен некоторых опций, которые присутствуют в других комплектациях, среди них панорамный люк и ряд систем помощников водителю. При этом в базовое оснащение включены отдельные дисплеи и система климат-контроля.

Tiggo 7 Sport будет доступен от 2 502 000 рублей, при этом версия Tiggo 7 Pro Max Drive стоит дороже и предлагается от 3 150 000 рублей. Покупатели имеют возможность выбрать между моделями в зависимости от своих предпочтений и бюджета.

Tiggo 7 Sport несмотря на приставку Sport получила удешевленную версию популярного автомобиля.

Различия между моделями Tiggo 7 Pro Max Drive и Tiggo 7 Sport обусловлены наличием или отсутствием дополнительных опций. Однако, несмотря на это, обе модели сохраняют базовые характеристики и функциональность, что делает их доступными для потребителей с разными бюджетами и предпочтениями. Такой подход к разнообразию моделей позволяет удовлетворить запросы различных категорий клиентов и сделать автомобили Chery более конкурентоспособными на рынке.