Продажи новых электромобилей в Китае падают второй месяц подряд

За первые два месяца текущего года рынок электромобилей в Китае продемонстрировал замедление роста продаж по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, как свидетельствуют последние статистические данные. Продажи электромобилей увеличились на 18,2%, что является понижением по отношению к общему росту в 20,8%, зафиксированному в прошлом году, согласно отчету Китайской ассоциации легковых автомобилей. Это замедление отчасти связывают с увеличившейся конкуренцией и рядом ценовых снижений со стороны BYD, лидера этого рынка, пишет SPEEDME.RU.

Кроме того, наблюдается увеличение продаж транспортных средств на альтернативной энергии, включая подзаряжаемые гибриды, которые выросли на 37,5% в январе и феврале. Это сравнивается с 16,3%-ным ростом на общем рынке легковых автомобилей за тот же период, указывая на возрастающую долю электромобилей до 33,5% в отличие от 28,3%, зарегистрированных за аналогичный период прошлого года. Снижение интереса к покупке электромобилей, вызванное неблагоприятными погодными условиями, которые отрицательно влияют на эффективность батарей, было отмечено как временная проблема.

Колебания в данных продаж за первые два месяца года также объясняются изменением даты китайского Нового Года, который в этом году пришелся на февраль и длился восемь дней, в отличие от прошлого года, когда празднование было в январе и длилось семь дней.