11 марта АвтоВАЗ начал продажи Lada Vesta с новым силовым агрегатом: мотором 1,8 Evo (122 л.с.) и вариатором.

Автомобиль с новым силовым агрегатом доступен начиная с комплектации Comfort. Цена Lada Vesta с 1.8 Evo и автоматической трансмиссией в кузове седан начинается от 1 588 900 рублей, что на 75 тысяч рублей дороже, чем модель в аналогичной версии исполнения, но укомплектованная 106-сильным двигателем 1,6 литра и 5-ступенчатой МКПП. Стоимость двухпедальной Lada Vesta SW, таким образом, может составить 1 718 900 рублей.

Ранее глава АвтоВАЗа Максим Соколов заявил, что Lada Vesta с 1.8 Evo и вариатором является "самым доступный автомобиль с автоматической трансмиссией на рынке России". Эксперты, опрошенные "Российской газты", назвали конкурентов новой версии Lada Vesta.

Новый силовой агрегат для Lada Vesta был представлен в конце 2023 года. Вариатор закупается у восточноевропейского партнёра, двигатель объёмом 1.8 литра и мощностью 122 л.с. получил приставку Evo вследствие модернизации, в ходе которой была установлена безвтыковая ШПГ и решён вопрос с повышенным угаром масла.