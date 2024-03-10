На торги выставили очень редкий McLaren P1 с запасной батареей

Выпущенный тиражом в 375 экземпляров гибридный суперкар McLaren P1 — один из самых редких автомобилей, который не так уж и часто появляется в продаже на вторичном рынке. Но сейчас одна из машин с оформлением от McLaren Special Operations доступна к покупке. Правда, нового владельца помимо расходов на покупку автомобиля ждут дополнительные траты на запасную батарею, которую заказал хозяин суперкара, но пока на машину так и не установил.

Автомобиль с номером шасси № 069 выпущен в 2014 году. Клиент пожелал для своего гиперкара отделку от придворного тюнинг-ателье McLaren Special Operations, что подразумевает в первую очередь эксклюзивный цвет MSO Fusion Green. Салон же отделан достаточно скромной — чёрной кожей в сочетании с неокрашенным углепластиком, что является стандартом по меркам модели.

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McLaren P1 оснащён гибридной силовой установкой, в состав которой входит 3,8-литровый турбомотор V8, 179-сильный электромотор, комплект аккумуляторов и 7-ступенчатая роботизированная коробка передач с двумя сцеплениями. Суммарная отдача агрегатов составляет 916 лошадиных сил. На машину установлен и пакет MSO Race Mode II, обеспечивающий максимальную отдачу силового агрегата.

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© Cars & Bids

© Cars & Bids

© Cars & Bids

© Cars & Bids

© Cars & Bids

© Cars & Bids

Особенностью конкретного экземпляра является литий-ионная батарея Gen 2, которую McLaren предложил для P1 в рамках сервисной кампании. Новый аккумулятор емкостью 4,7 киловатт-часа легче базовой батареи на 61 килограмм, а также не изношен, хотя для этой машины последнее неактуально — стандартный аккумулятор ещё имеет 92% первоначальной ёмкости. Стоимость батареи оценивается в 156 700 долларов, а продавец уже внёс депозит в 35 700 долларов — новый покупатель может либо доплатить за аккумулятор и получить его, либо отказаться.

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