До России добрались капотные тягачи Shacman с огромным спальником

По собственной информации «Мотора» в нашу страну прибыла первая партия флагманских грузовиков Shaanxi под брендом Sag Moto. Речь идёт о тягачах с ныне редкой капотной компоновкой и длинной кабиной американского типа с полноценным жилым модулем. В каталоге Sag Moto новинка относится к серии Z3, предусмотрены варианты с колёсными формулами 4х2 или 6х4.

© Motor.ru

Капотник Shacman/Shaanxi дебютировал в Китае осенью 2022 года. Автогиганты из Поднебесной вернулись к разработке магистральных тягачей такого типа после законодательного увеличения общей длины автопоезда. Под капотом 12,5-литровый рядный шестицилиндровый лицензионный двигатель Cummins (560 сил, 2600 Нм), тяга передаётся на заднюю ось через 12-ступенчатый робот Eaton, 18-тонные ведущие мосты поставляет Hande.

© sagmoto.com

© mnogotonn.com

© sagmoto.com

© sagmoto.com

Особенность китайского тягача — сверхкомфортная кабина с ровным полом, мультирулём, бортовым холодильником и медиасистемой. У водительского кресла есть пневмоподушка, подогрев и вентиляция, помогают шофёру системы мониторинга «слепых» зон, ABS, ESP и светодиодные фары с подсветкой поворотов. Допустимая полная масса автопоезда с тягачем Sag Moto — от 40 до 50 тонн, снаряжённая масса грузовика с тремя осями — 8,9 тонны.

Российские цены капотных китайских тягачей пока не раскрыты. Однако большинство новых магистральных грузовиков на российском рынке бескапотные, так что в своей категории конкурентов у Sag Moto не будет. Тягачи из Поднебесной захватили российский рынок: за два года спрос на технику из КНР вырос в сотни раз, а КамАЗы линейки К5 пока выпускаются небольшими тиражами.