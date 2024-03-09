Раскрыта внешность всего семейства моделей Lada Iskra

В открытой базе Роспатента появились схематичные изображения седана и кросс-универсала бюджетной линейки. Обошлось без сюрпризов: вне зависимости от типа кузова Lada Iskra сохранила Х-образные выштамповки, оптику необычной формы. Прерогатива кросс-версии — пластиковый обвес по периметру кузова, оригинальные легкосплавные диски, другая решётка радиатора и бамперы с имитацией металлических вставок.

© Роспатент

Сколько будет стоить новая Lada Iskra

На прошлой неделе Роспатент раскрыл дизайн Lada Iskra в кузове универсал, так что внешность всего семейства больше не секрет. АвтоВАЗу удалось сохранить фирменный стиль: Lada Iskra выглядит, как Vesta «на минималках», хотя по технике новинка ближе к Dacia Logan третьего поколения. В основе — адаптированная под «антисанкционные» компоненты модульная платформа CMF-B-LS концерна Renault.

© Роспатент

© Роспатент

Официальной информации о технике нет, однако инсайдеры сообщили «Мотору», что Lada Iskra окажется унифицирована по агрегатам с Vesta NG. У базовых версий будет связка 16-клапанного двигателя 1.6 и 5-ступенчатой тольяттинской «механики», топ-версии оснастят модернизированным атмосферным двигателем 1.8 Evo в сочетаниях с китайскими трансмиссиями — вариатором WLY или 6-ступенчатой «механикой» JAC.

АвтоВАЗ подтвердил скорую премьеру Lada Iskra, а в первом квартале 2025 года «бюджетник» встанет на конвейер в Тольятти. Первое время Iskra будет выпускаться параллельно с Granta, а производство начнётся с обычного седана. Опытные партии машин могут собрать летом, так что до премьеры остаётся не больше полугода.